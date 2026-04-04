Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 17:07

«Опасная черта»: в МИД России забили тревогу из-за ударов по АЭС «Бушер»

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии на сайте дипведомства. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

Ситуация на АЭС «Бушер» все ближе подходит к опасной черте. Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС «Бушер», должны быть немедленно прекращены, — говорится в тексте.

Накануне, 1 апреля, глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» не становится спокойнее, что вызывает большую тревогу. По его словам, на этой неделе там пройдет финальная волна эвакуации — станцию покинут более 200 человек.

В субботу, 4 апреля, он заявил, что события вокруг АЭС «Бушер» развиваются по самому нежелательному прогнозу. «Плохие предчувствия не обманули», — объяснил Лихачев.

Власть
Мария Захарова
Иран
АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.