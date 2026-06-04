Стали известны дата и место хоккейного матча между Россией и США Матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве

Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет в Москве 1 июля, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на сессии «Россия — США: диалог культур» на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это может поспособствовать «таянию льда» между странами.

Я очень рад заявить о том, что мы проведем первый хоккейный матч для того, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США. 1 июля хоккейный матч пройдет в Москве. И мы надеемся, что таким образом поспособствуем таянию льда, который возник между нами, — отметил Эйджи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача возвращения к нормальности в отношениях. Он подчеркнул, что необратимость движения к нормализации — это именно та цель, которую предстоит решать, и выразил надежду, что добиться ее удастся при президентстве Дональда Трампа.