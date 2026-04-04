«Плохие предчувствия не обманули»: глава Росатома об атаках на АЭС «Бушер» Лихачев: события вокруг АЭС «Бушер» в Иране развиваются по пугающему сценарию

Происходящее вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, было вполне ожидаемо, что эскалация кризиса на Ближнем Востоке затронет инфраструктуру объекта.

К сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. В целом обострение конфликта вокруг Персидского залива приводит к соответствующим последствиям вблизи станции, — констатировал он.

До этого МАГАТЭ сообщило в соцсетях, что не обнаружило ухудшения радиационного фона после очередного удара рядом с АЭС «Бушер». В агентстве подчеркнули, что любые атаки на территории атомных станций и прилегающие зоны недопустимы.

Накануне, 1 апреля, Лихачев заявил, что ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» не становится спокойнее, что вызывает большую тревогу. По словам генерального директора Росатома, на этой неделе там пройдет финальная волна эвакуации — станцию покинут более 200 человек.