04 апреля 2026 в 12:50

МАГАТЭ прервало молчание после атак на АЭС «Бушер»

МАГАТЭ: уровень радиации после атаки вблизи АЭС «Бушер» остается в норме

АЭС «Бушер»
МАГАТЭ сообщило в соцсетях, что не обнаружило ухудшения радиационного фона после очередного удара рядом с АЭС «Бушер». В агентстве подчеркнули, что любые атаки на территории атомных станций и прилегающие зоны недопустимы.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражает глубокую озабоченность этим инцидентом и говорит, что площадки АЭС или прилегающие территории никогда не должны подвергаться атакам, поскольку вспомогательные постройки могут содержать критически важное оборудование, обеспечивающее безопасность, — сказано в сообщении.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 иранской АЭС «Бушер» был нанесен 24 марта. Инцидент произошел в 21:00 по московскому времени.

Ранее серия взрывов прогремела на юго-западе Ирана в нефтехимической зоне в порту Махшахр. Звуки детонации были слышны в течение нескольких минут.

