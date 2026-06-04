Боец ВСУ убил женщину и сослуживца во время пьяной ссоры В Киевской области пьяный военный убил женщину и сослуживца

Пьяный украинский военнослужащий убил женщину и своего сослуживца в Киевской области, сообщили в местной прокуратуре. Кроме того, он тяжело ранил еще одного человека. По версии следствия, трагедия произошла 2 июня после словесного конфликта.

Предполагается, что между военным и его сослуживцем вспыхнула ссора. Находившийся в нетрезвом состоянии подозреваемый нанес оппоненту удар прикладом автомата, после чего произвел два выстрела и покинул помещение. Пострадавший остался жив. Затем злоумышленник зашел в соседний дом, где находились женщина и еще один военнослужащий, и расстрелял их из автомата. Оба скончались на месте. Правоохранители уже задержали стрелявшего.

Ранее пресс-служба региональной патрульной полиции сообщила, что боец ВСУ бегал по улице с ножом и ранил двух прохожих в Житомире на севере Украины. Мужчина находился в розыске за самовольное оставление части. Правоохранители прибыли на вызов и заметили мужчину, перебегавшего дорогу с ножом в руках. При задержании тот заявил, что «резал людей».