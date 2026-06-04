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04 июня 2026 в 15:38

Дерматолог объяснила, как отличить высыпание на коже от аллергии

Дерматолог Каменева: высыпание на коже быстро проходит, в отличие от аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Обычное высыпание, например после укуса насекомого, проходит достаточно быстро, в отличие от аллергии — последнее может длиться сутками, рассказала в беседе с «Радио 1» дерматовенеролог Лариса Каменева. Она отметила, что при некоторых инфекциях могут возникать покраснения кожи, однако пораженные участки не зудят, как в случае с аллергической реакцией.

Укусы насекомых часто происходят на открытых участках кожи: голове, руках и ногах. Аллергическая реакция не связана с открытостью, она локализована на любых участках. Кроме того, укусы разрешаются очень быстро (проснулись утром — увидели, а к вечеру все прошло), аллергическая сыпь держится дольше и не зависит от времени суток, — отметила Каменева.

Врач добавила, что, помимо высыпания, аллергии и инфекции, покраснения на коже могут быть вызваны атопическим дерматитом. Она назвала это заболевание бичом современной жизни, поскольку каждые пять лет фиксируют увеличение числа пациентов с этим диагнозом. В качестве негативных факторов она назвала использование жесткой воды, домашнюю пыль и контакт с бытовой химией.

Ранее дерматовенеролог Ольга Янец заявила, что появление отеков и волдырей, а также сильный болевой синдром после загара требуют немедленного визита к врачу. По ее словам, эти признаки часто указывают на серьезные солнечные ожоги, при которых повреждаются глубокие слои эпидермиса.

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