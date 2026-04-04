Серия взрывов прогремела на юго-западе Ирана Fars: на территории нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела на юго-западе Ирана в нефтехимической зоне в порту Махшахр, сообщает агентство Fars. Звуки детонации были слышны в течение нескольких минут.

Несколько минут назад звук нескольких взрывов донесся со стороны особой нефтехимической зоны Махшахр, — говорится в публикации.

В настоящее время официальные службы и профильные ведомства региона не предоставили точных данных о причинах инцидента. Информация о возможных пострадавших и масштабах нанесенного промышленному объекту ущерба уточняется.

Ранее в приграничных районах Ирана начались столкновения между бойцами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и американским спецназом. Журналисты уточнили, что подразделения КСИР и США ведут поиски пилота сбитого самолета F-15.

До этого сообщалось, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался.

Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен. По данным источника, США направили на спасение вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules, однако операция оказалась безрезультатной.