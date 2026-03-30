Над Тегераном сбили истребитель США Mehr: в небе над Тегераном сбили американский истребитель

Над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35, передает агентство Mehr. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города.

Позже Корпус стражей исламской революции заявил о втором за последние два часа сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом. Иранская государственная телерадиокомпания подтвердила информацию о поражении цели.

Ранее в Саудовской Аравии совершил вынужденную посадку американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве. Летчик приземлился на авиабазе, расположенной в западной части королевства.

До этого сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.