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04 июня 2026 в 08:20

Экономист рассказал, что будет с ценами на российскую нефть в 2026 году

Экономист Клепач: цены на российскую нефть упадут после всплеска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Текущий рост нефтяных котировок — это «пузырь», который лопнет, как только восстановятся поставки, такое мнение в интервью NEWS.ru высказал главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, пик цен пройден и уже к концу года рынок ждет коррекция.

Цены начнут снижаться уже во втором полугодии. Но все равно в среднегодовом выражении они будут выше, чем в 2025-м. Затем мы вернемся к ситуации с низкими ценами на нефть, — спрогнозировал Клепач.

По словам экономиста, до начала американо-иранского конфликта на рынке наблюдался избыток нефти. После того как напряженность на Ближнем Востоке спадет, цены поползут вниз, даже несмотря на разрушенную инфраструктуру, подчеркнул экономист.

Клепач добавил, что страны Персидского залива уже не смогут жить по-старому. Регион ждет долгосрочная перестройка военного и экономического баланса, заключил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Эксперт также подчеркнул, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

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