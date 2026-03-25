Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта Лихачев сообщил о новом ударе вблизи АЭС «Бушер»

Новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1 иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник, 24 марта, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующий инцидент произошел в 21:00 по московскому времени.

Вечером во вторник в 21.00 по московскому времени снова был нанесен удар непосредственно по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, — отметил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.

Также заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется, что у США хватит благоразумия не угрожать иранской атомной электростанции «Бушер». Так он прокомментировал ультиматум президента Штатов Дональда Трампа, касающийся энергетики Исламской Республики.