Лихачев и Гросси обсудили атаку вблизи АЭС в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер», сообщила в соцсети X пресс-служба международной организации. Гросси подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня провел телефонный разговор и получил обновления от гендиректора Росатома Алексея Лихачева, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угрозы Соединенных Штатов ударить по АЭС «Бушер» представляют большую опасность. Он указал, что такая тенденция не безопасна.

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Россия надеется на благоразумие США и отказ от угроз иранской атомной электростанции «Бушер». Так он прокомментировал недавно выдвинутый ультиматум президента США Дональда Трампа.

До этого Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта.