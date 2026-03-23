В МИД РФ воззвали к благоразумию США в отношении Ирана

Россия надеется, что у США хватит благоразумия не угрожать иранской атомной электростанции «Бушер», заявил замглавы МИД России Андрей Руденко журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». Так он прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Я представляю, что «Бушер» не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех. Думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого, — сказал он.

Накануне, 22 марта, Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта.

Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что инцидент со снарядом на территории иранской АЭС «Бушер» был преднамеренной акцией. По его словам, атака произошла в 200 метрах от ядерного реактора.

Между тем глава Росатома Алексей Лихачев подчеркивал, что от возможной аварии на АЭС «Бушер» в Иране пострадают все страны Ближнего Востока. По его словам, катастрофа приведет к распространению радиации по всему региону.