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13 июня 2026 в 17:18

Захарова объяснила, почему на самом деле западные компании ушли из России

Захарова: западные компании покинули РФ под давлением политиков из своих стран

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Западные компании покинули Россию под давлением политиков из своих стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «Традиционные ценности как основа международного гуманитарного диалога» в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». По ее словам, зарубежному бизнесу было крайне невыгодно терять российский рынок.

К ним (представителям западных компаний. — NEWS.ru) пришли их политические деятели, государственные деятели, представители спецслужб и сказали: «Вы должны уйти из России», — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что западные политики заверяли представителей своего бизнеса, что они легко смогут вернуться в РФ, при этом с лучшими условиями. Эти государственные деятели не выполнили своего обещания, добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия только поприветствует возвращение ушедших западных компаний на свой рынок, если до этого они покидали страну без скандала — «не нахамив и не наследив». По его словам, многие фирмы проходят через переоценку своих решений об уходе с российского рынка.

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