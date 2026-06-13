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13 июня 2026 в 17:29

Захарова развенчала три главных фейка о своей семье

Захарова заявила, что ее муж — гражданин России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о ее семье ранее распространялись ложные факты, в частности о гражданстве мужа. На проходившем в рамках XV Московского фестиваля «Традиции и современность» мастер-классе по журналистике, который модерировала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова, дипломат отметила, что ее муж не американец, а гражданин России, а у нее самой никогда не было иностранного паспорта.

Обо мне есть три главных фейка. Первый: якобы у меня американский муж. Это неправда. Мой муж — гражданин России, живет в России. И у меня никогда не было иностранного паспорта, — сказала Захарова.

Дипломат также рассказала, что ее ребенок родился именно в Москве, несмотря на слова некоторых журналистов о появлении его на свет в США. Представитель МИД добавила, что ее мать никогда не была связана с госслужбой, а, напротив, занимается искусством.

Ранее Захарова заявила, что причиной ее эмоциональности стало повсеместное человеческое равнодушие. Дипломат также процитировала бывшего американского президента Джо Байдена, который вместе со своими внуками посетил один из нацистских концлагерей.

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