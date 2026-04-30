Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран Ульянов обсудил с Гросси ситуации вокруг Украины и Ирана

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочие консультации с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе беседы стороны обменялись оценками по ситуациям на Украине и в Иране.

Сегодня встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сразу после его возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в открытии обзорной конференции ДНЯО. Мы обменялись мнениями по поводу обзорной конференции, ситуации вокруг Украины и Ирана, — написал Ульянов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат МАГАТЭ и лично Гросси должны со всей строгостью отнестись к действиям Украины в отношении ЗАЭС. Так она прокомментировала гибель сотрудника в результате удара ВСУ.

До этого Тегеран направил в МАГАТЭ протест в связи с ударами США и Израиля по иранским ядерным объектам. В заявлении ОАЭИ подчеркивается, что молчание агентства по поводу атак на мирные ядерные объекты Ирана является не просто бездействием, а явным пособничеством тем, кто совершил преступление.