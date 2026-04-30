30 апреля 2026 в 20:39

Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран

Ульянов обсудил с Гросси ситуации вокруг Украины и Ирана

Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси Фото: t.me/ulyanov_mikhail
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочие консультации с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе беседы стороны обменялись оценками по ситуациям на Украине и в Иране.

Сегодня встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сразу после его возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в открытии обзорной конференции ДНЯО. Мы обменялись мнениями по поводу обзорной конференции, ситуации вокруг Украины и Ирана, — написал Ульянов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат МАГАТЭ и лично Гросси должны со всей строгостью отнестись к действиям Украины в отношении ЗАЭС. Так она прокомментировала гибель сотрудника в результате удара ВСУ.

До этого Тегеран направил в МАГАТЭ протест в связи с ударами США и Израиля по иранским ядерным объектам. В заявлении ОАЭИ подчеркивается, что молчание агентства по поводу атак на мирные ядерные объекты Ирана является не просто бездействием, а явным пособничеством тем, кто совершил преступление.

В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
«Назначены экспертизы»: в СК сообщили о шокирующей находке в ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
«Было унижение»: психолог раскрыл, как брак с Пугачевой влиял на Киркорова
Медведев предсказал будущее специалистов по дронам
«Его любимый»: певица Марго поделилась, что подарила Киркорову на 59-летие
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
«Яйца, как у нее»: Сикорский восхитился мужественностью Каллас
«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания
Появились первые кадры сильного пожара в Подмосковье
В Перми после налета ВСУ изменили программу праздничных мероприятий
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
