27 апреля 2026 в 18:50

«Суровый приговор»: Захарова призвала МАГАТЭ отреагировать на действия ВСУ

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично гендиректор организации Рафаэль Гросси должны со всей строгостью отнестись к действиям Украины в отношении Запорожской атомной электростанции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала гибель сотрудника ЗАЭС в результате удара ВСУ.

Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты, — указала дипломат.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что в результате атаки украинского дрона на территорию транспортного цеха погиб работник станции. Мужчина трудился водителем, его семье окажут всю необходимую поддержку.

Кроме того, в заявлении МАГАТЭ говорится, что его миссия, работающая на Запорожской АЭС, проведет расследование гибели сотрудника станции от удара беспилотника. Организация будет следить за ситуацией.

