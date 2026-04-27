Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха, заявили в пресс-службе ЗАЭС. Там уточнили, что мужчина работал водителем. Семье погибшего пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС в воскресенье в 15-й раз с начала украинского кризиса временно лишилась внешнего электроснабжения. В агентстве подчеркнули, что это произошло в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Предполагаемой причиной названо короткое замыкание на распределительном устройстве.

До этого глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля тяжело пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и врачи предпринимают все возможные меры для спасения ее жизни.