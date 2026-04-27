Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:11

Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции

Запорожская атомная электростанция Запорожская атомная электростанция Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха, заявили в пресс-службе ЗАЭС. Там уточнили, что мужчина работал водителем. Семье погибшего пообещали оказать всю необходимую помощь.

В результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха ЗАЭС погиб водитель, — говорится в сообщении.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС в воскресенье в 15-й раз с начала украинского кризиса временно лишилась внешнего электроснабжения. В агентстве подчеркнули, что это произошло в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Предполагаемой причиной названо короткое замыкание на распределительном устройстве.

До этого глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля тяжело пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и врачи предпринимают все возможные меры для спасения ее жизни.

Регионы
Россия
ЗАЭС
атаки ВСУ
БПЛА
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.