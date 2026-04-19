Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 12:52

«Это ужасно»: власти не сдержали эмоций после зверского удара ВСУ

Подросток пострадал в Запорожской области при атаке БПЛА ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате удара беспилотника по Днепрорудному в Запорожской области 18 апреля тяжелые ранения получила 15-летняя девочка, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, а врачи принимают все необходимые меры, чтобы спасти ей жизнь.

В результате атаки БПЛА в тяжелом состоянии ребенок! Вчера, 18 апреля, в городе Днепрорудном в результате разрыва беспилотного летательного аппарата пострадала 15-летняя девочка. Это ужасно, когда мирные жители становятся жертвами постоянных вражеских атак, особенно когда страдают дети, — заявила Романиченко.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого Балицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона. Противник повредил оборудование, что привело к очередному отключению электроснабжения.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
подростки
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.