Беспилотники ВСУ атаковали энергосистему в Запорожской области

Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения, — написал Балицкий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов вооруженных сил были поражены используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также уничтожены склады беспилотников и хранилища ГСМ.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.