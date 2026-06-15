Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области

Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области

Четыре человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ Запорожскую область, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что зарегистрировано 13 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты.

В пгт Михайловка Михайловского муниципального округа при атаке поврежден легковой автомобиль, пострадали три человека, они находятся в медицинском учреждении. Вблизи села Скельки Васильевского муниципального округа под удар тоже попал легковой автомобиль — пострадал мужчина 1955 года рождения, он госпитализирован, — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус получил повреждения при атаке украинского беспилотника в Горловке. Сообщалось, что дрон сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого обломки БПЛА рухнули на частный дом в Тверской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев рассказал, что внутри поврежденного строения находилась женщина, которая не пострадала.