Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке Мэр Приходько: автобус пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

Пассажирский автобус получил повреждения при атаке украинского беспилотника в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, дрон сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус. К счастью, без пострадавших, — сообщил Приходько.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле повреждены около 100 квартир и 40 автомобилей. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил гибель одного человека.

До этого стало известно, что бойцы группы «Контора» группировки «Запад», охотящиеся за украинскими гексакоптерами «Баба-яга», отучили пилотов ВСУ запускать сразу несколько таких БПЛА. Также оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что бойцы группы на вверенном им участке фронта стараются блокировать пролеты ВСУ, не допуская доставки провизии на украинские позиции. По его словам, наземные робототехнические комплексы также перестали доезжать до передовой.