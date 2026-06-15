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15 июня 2026 в 11:18

Раскрыты последствия ударов ВСУ по Орлу

В Орле после атаки БПЛА ВСУ повреждены почти 100 квартир и 40 машин

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле 14 июня повреждены около 100 квартир и 40 автомобилей, заявил губернатор региона Андрей Клычков в ходе заседания правительства. Он также отметил, что число пострадавших возросло до девяти человек, передает ТАСС.

Мы в последнее время очень много внимания уделяем вопросам безопасности, но в воскресенье, я думаю, что все читали новости, в курсе. Многие были задействованы в реагировании на произошедшую ситуацию — беспилотник ударил по жилому дому, один человек, к сожалению, погиб, девять человек пострадали. <...> Почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работа идет дальше по обследованию, — сказал Клычков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Масычево Грайворонского округа. В результате взрыва, полностью уничтожившего дом и две дворовые постройки, женщина получила осколочные ранения ног и была доставлена в больницу №2 Белгорода. Также повреждены газо- и электроснабжение.

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