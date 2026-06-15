Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Тверской области Губернатор Королев: обломки беспилотника ВСУ упали на частный дом под Тверью

В Тверской области обломки беспилотника ВСУ упали на частный дом в Ржевском округе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев в мессенджере МАКС. По его словам, женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадала.

В Ржевском округе в результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника упали на частный жилой дом. Женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадала, — написал Королев.

Глава региона отметил, что в результате падения БПЛА частично обрушилась стена дома. Главе района поручили в срочном порядке организовать работу по восстановлению повреждений и оказать необходимую помощь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой». По его словам, проезд осуществляется в объезд: Мелитополь, Новоалексеевка, Новотроицкое, Чаплинка, Мирное и Армянск.

До этого Минобороны России сообщило, что силы ПВО в ночь на 15 июня ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над территорией России. По данным ведомства, БПЛА сбили в небе над 13 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.