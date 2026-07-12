Ребенка насмерть раздавило дерево в Тверской области В Тверской области дерево придавило палатку с семилетним мальчиком

Семилетний мальчик погиб в Тверской области после падения дерева на палатку, передает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру. Трагедия произошла на территории острова в деревне Карачарово.

По предварительным данным прокуратуры, ребенок находился внутри палатки, когда на нее упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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