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12 июля 2026 в 00:57

Ребенка насмерть раздавило дерево в Тверской области

В Тверской области дерево придавило палатку с семилетним мальчиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Семилетний мальчик погиб в Тверской области после падения дерева на палатку, передает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру. Трагедия произошла на территории острова в деревне Карачарово.

По предварительным данным прокуратуры, ребенок находился внутри палатки, когда на нее упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о хулиганстве, возбужденного по факту серии противоправных действий в отношении девушек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. До этого в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Мурино мужчина на моноколесе совершает нападения на прохожих.

До этого сообщалось, что панельный дом в Москве, где осужденный за серию убийств Александр Пичушкин проживал с матерью, включен в программу реновации. Речь идет о пятиэтажном здании 1963 года постройки на Херсонской улице в районе Зюзино. Дом планируют снести, а его жильцам, включая 73-летнюю мать Пичушкина Наталью Гуськову, предоставят новое жилье.

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