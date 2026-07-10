Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 16:05

СК взял на контроль дело о «шлепателе» на моноколесе, нападавшем на девушек

СК возбудил дело после нападений мужчины на моноколесе на девушек в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о хулиганстве, возбужденного по факту серии противоправных действий в отношении девушек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. До этого в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Мурино мужчина на моноколесе совершает нападения на прохожих.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», жертвами любящего «шлепать» девушек извращенца могли стать около 10 человек. После появления публикаций о нападении на одну из блогеров с девушкой связались другие пострадавшие.

Ранее сообщалось, что панельный дом в Москве, где осужденный за серию убийств Александр Пичушкин проживал с матерью, включен в программу реновации. Речь идет о пятиэтажном здании 1963 года постройки на Херсонской улице в районе Зюзино. Дом планируют снести, а его жильцам, включая 73-летнюю мать Пичушкина Наталью Гуськову, предоставят новое жилье.

Регионы
Следственный комитет
Санкт-Петербург
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.