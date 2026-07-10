СК взял на контроль дело о «шлепателе» на моноколесе, нападавшем на девушек

СК взял на контроль дело о «шлепателе» на моноколесе, нападавшем на девушек СК возбудил дело после нападений мужчины на моноколесе на девушек в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о хулиганстве, возбужденного по факту серии противоправных действий в отношении девушек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, сообщили в ведомстве. До этого в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Мурино мужчина на моноколесе совершает нападения на прохожих.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», жертвами любящего «шлепать» девушек извращенца могли стать около 10 человек. После появления публикаций о нападении на одну из блогеров с девушкой связались другие пострадавшие.

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