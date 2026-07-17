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17 июля 2026 в 11:51

Упавший высоковольтный провод убил дачника под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Тверской области мужчина погиб от удара током в результате падения высоковольтного провода возле его дачи после урагана, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в селе Выдропужск, где погибший отдыхал с семьей.

В ночь с 11 на 12 июля сильный ветер повредил линию электропередачи, в результате чего один из высоковольтных проводов упал непосредственно перед частным домовладением. В момент происшествия все находившиеся в доме члены семьи были внутри. На следующий день, 12 июля, жильцы начали обращаться в коммунальные службы с просьбой обесточить поврежденную линию и оцепить опасную территорию, однако, как утверждают родственники, в течение нескольких дней никто из представителей обслуживающих организаций на вызов не прибыл.

На следующий день после инцидента мужчина с нарушениями слуха вышел на улицу и скончался на месте от поражения электричеством. Родственники погибшего сообщили, что тело находилось под дождем в течение нескольких часов до прибытия аварийных бригад, которые обесточили линию.

Ранее школьник отравился парами вейпа в Подмосковье. По словам матери подростка, она нашла 14-летнего сына лежащим в туалете. Он покурил электронную сигарету, после чего ему стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.

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