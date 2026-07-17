Упавший высоковольтный провод убил дачника под Тверью

В Тверской области мужчина погиб от удара током в результате падения высоковольтного провода возле его дачи после урагана, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в селе Выдропужск, где погибший отдыхал с семьей.

В ночь с 11 на 12 июля сильный ветер повредил линию электропередачи, в результате чего один из высоковольтных проводов упал непосредственно перед частным домовладением. В момент происшествия все находившиеся в доме члены семьи были внутри. На следующий день, 12 июля, жильцы начали обращаться в коммунальные службы с просьбой обесточить поврежденную линию и оцепить опасную территорию, однако, как утверждают родственники, в течение нескольких дней никто из представителей обслуживающих организаций на вызов не прибыл.

На следующий день после инцидента мужчина с нарушениями слуха вышел на улицу и скончался на месте от поражения электричеством. Родственники погибшего сообщили, что тело находилось под дождем в течение нескольких часов до прибытия аварийных бригад, которые обесточили линию.

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