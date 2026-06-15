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15 июня 2026 в 16:34

В Минэнерго рассказали о поставках топлива для аграриев

Минэнерго: власти отслеживают стоимость топлива для аграриев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти РФ отслеживают стоимость топлива, чтобы обеспечить его доступность для аграриев, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале. Контроль осуществляется в том числе на уровне конечных поставщиков.

Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей, — отметило ведомство.

Ранее российские нефтяные компании на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей. Отмечается, что предприятия принимают меры для обеспечения внутреннего спроса на топливо.

До этого министр энергетики Казахстана заявил, что для увеличения объемов прокачки нефти из России в Китай через территорию Казахстана сторонам необходимо нарастить существующие мощности трубопровода. Эту масштабную техническую задачу профильные ведомства и компании двух государств планируют решать совместно.

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