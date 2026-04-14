14 апреля 2026 в 12:30

ВС России поразили объекты энергетики и транспорта на Украине

В результате ударов российских вооруженных сил поражены используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены склады беспилотников и хранилища ГСМ.

Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.

Днем ранее, 13 апреля, украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Беловском районе. В результате удара пострадали два человека — водитель и электрик Беловской центральной районной больницы.

Россия
Минобороны РФ
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

