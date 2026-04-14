ВС России поразили объекты энергетики и транспорта на Украине

В результате ударов российских вооруженных сил поражены используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены склады беспилотников и хранилища ГСМ.

Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля. Данные о количестве сбитых беспилотников по конкретным регионам не уточняются.

Днем ранее, 13 апреля, украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Беловском районе. В результате удара пострадали два человека — водитель и электрик Беловской центральной районной больницы.