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15 июня 2026 в 16:48

Глава Росатома объяснил, как МАГАТЭ поощряет удары по ЗАЭС

Лихачев: недостаточная реакция МАГАТЭ поощряет ВСУ продолжать атаки на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС, но делает это недостаточно строго, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо.

Очередные антирекорды были установлены в ходе прошедших праздничных дней. МАГАТЭ этого как бы не замечает. Говорит о том, что недопустимо, но сказать о том, кто и куда бьет и какая цель, к сожалению, пока не отваживается. Это поощряет, <…> является таким, как бы негласным, молчаливым одобрением этих ударов, что недопустимо, — отметил Лихачев.

Глава госкорпорации подчеркнул, что МАГАТЭ не является политическим игроком, потому Росатом ждет от агентства соответствующих оценок. Он указал, что нарастающее количество ударов, их жесткость и сложность чреваты катастрофой и большой аварией.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остается без света уже третьи сутки. По ее словам, в населенном пункте нет электроснабжения с 13 июня.

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