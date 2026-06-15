Энергодар третьи сутки живет без света из-за атак ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остается без света уже третьи сутки, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, в населенном пункте с 13 июня.

Энергодар до сих пор обесточен, — отметила Яшина.

В минувшие выходные в результате атак ВСУ был поврежден ряд энергетических объектов Запорожской области. По информации запорожского губернатора Евгения Балицкого, атака ВСУ привела к частичному отключению электроснабжения в регионе.

Ранее стало известно, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, специалисты энергетических и аварийных служб уже приступили к устранению последствий.

До этого временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что в Новозыбкове из-за удара украинских беспилотников получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Специалистами были приняты все возможные меры для того, чтобы стабилизировать подачу электричества.