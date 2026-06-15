ЮНЕСКО призвали обратить внимание на атаки ВСУ по культурным объектам

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани с просьбой публично осудить преступления вооруженных формирований Украины в отношении объектов культурного наследия, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения. Она также выразила надежду, что организация будет способствовать сохранению наследия для будущих поколений.

Прошу Вас, уважаемый господин Халед аль-Анани, обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на данную проблему и выражаю надежду, что ЮНЕСКО будет придавать публичному осуждению осознанные, дикие преступления, совершаемые ВФУ против объектов культурного наследия народов мира, тем самым содействовать их безусловному сохранению для будущих поколений, — говорится в обращении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев позже заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму «Оборона Севастополя», в результате которой она оказалась критически повреждена.