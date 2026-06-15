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15 июня 2026 в 16:35

Финансист ответил, когда можно получить вычет на благотворительность

Финансист Балынин: вычет доступен при пожертвовании в религиозную организацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Получить налоговый вычет за благотворительность можно при пожертвовании в религиозную организацию или социальные НКО, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода.

Для получения вычета необходимо будет заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также представить копии документов, подтверждающих перечисление средств на благотворительность. К налоговому вычету можно предъявить расходы, понесенные в три предыдущих года, — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что в случае пожертвований государственным и муниципальным учреждениям предельный размер вычета может быть увеличен до 30%. По его словам, закон может предусматривать и другие категории учреждений, для которых действует увеличенный размер вычета.

Ранее Балынин рассказал, что размер стандартного налогового вычета за содержание одного ребенка составляет 1,4 тыс. рублей — его могут получить оба родителя. Выплата на второго ребенка увеличится уже до 2,8 тыс. рублей, а на третьего и каждого последующего — до 6 тыс. рублей.

Экономика
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НКО
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