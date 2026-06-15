Близкие впавшей в кому на Бали россиянки вышли на связь «КП-Кубань»: для лечения впавшей в кому на Бали россиянки нужно 2 млн рублей

Подруга россиянки, которая впала в кому после предполагаемого отравления метанолом на Бали, рассказала в беседе с «КП-Кубань», что для лечения женщины необходимо собрать как минимум 2 млн рублей. По ее словам, перевезти пострадавшую в государственную клинику или транспортировать ее в Россию нет возможности.

Врачи подключили [девушку] к ИВЛ. В крови метанола не нашли, он быстро выветривается. Но другие анализы и клиника позволила врачам поставить диагноз — метаболический ацидоз и интоксикация метанолом. У Анны в Сочи мама живет. Она хочет продать земельный участок, но мы не хотим, чтобы она это делала. Постараемся [ей финансово] помочь. Перевести в государственную клинику пока нет возможности. Как и транспортировать в Россию — это может быть опасно для ее жизни, — рассказала близкая пострадавшей.

По ее словам, прогнозы врачей пока неутешительны. Несмотря на это, близкие россиянки планируют провести повторное КТ. Кроме того, они хотят сдать на экспертизу вино, которым предположительно отравилась туристка.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. Медики пришли к такому выводу после проведения ЭЭГ. Близкие туристки настаивали на санитарной эвакуации в Россию.