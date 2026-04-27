27 апреля 2026 в 12:01

В МАГАТЭ раскрыли дальнейшие шаги после гибели водителя на ЗАЭС

МАГАТЭ: команда на ЗАЭС проведет расследование гибели водителя

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящаяся на Запорожской атомной электростанции, проведет расследование в связи с гибелью сотрудника станции в результате удара беспилотника, говорится в заявлении агентства в соцсети Х. Погибший работал водителем, удар был нанесен по территории транспортного цеха.

Команда МАГАТЭ на месте проведет расследование случившегося и продолжит следить за ситуацией, — сказано в сообщении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодара. Это крупнейшая атомная станция в Европе, насчитывающая шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что сотрудник атомной электростанции погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха. Там уточнили, что мужчина работал водителем. Семье погибшего пообещали оказать всю необходимую помощь.

До этого в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС в воскресенье в 15-й раз с начала украинского кризиса временно лишилась внешнего электроснабжения. В агентстве подчеркнули, что это произошло в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Предполагаемой причиной названо короткое замыкание на распределительном устройстве.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
