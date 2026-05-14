День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 19:18

Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотники намеренно блокировали проезд машины скорой помощи к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. Ранения получили два сотрудника, находившиеся во время атаки в 100 метрах от периметра объекта. Они выполняли служебные обязанности.

Дронов было много. Не один и не два. Сначала атаковали именно автомобиль с сотрудниками, а потом намеренно не подпускали скорую помощь, — отметила Яшина.

Она также проинформировала, что МАГАТЭ уведомили о ранении сотрудников Запорожской АЭС. По ее словам, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также сотрудник администрации города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара пострадал при ударе FPV-дрона по территории у здания мэрии. Мужчине была оказана помощь.

Ранее украинская армия ударила беспилотниками по двум автозаправочным станциям в городе, на местах загорелись колонка и автомобиль. Движение транспорта в обе стороны через КПП на выезде из города было заблокировано. ВСУ также пытались нарушить систему топливоснабжения в городе.

Регионы
Запорожская область
Запорожская АЭС
атаки ВСУ
пострадавшие
ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
ЕС готовится выставить Румынии счет на €15 млрд за «разгильдяйство»
«Я уролог, а не уфолог»: на аргентинском радио ошиблись с экспертом по НЛО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.