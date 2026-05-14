Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС

Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС

Украинские беспилотники намеренно блокировали проезд машины скорой помощи к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. Ранения получили два сотрудника, находившиеся во время атаки в 100 метрах от периметра объекта. Они выполняли служебные обязанности.

Дронов было много. Не один и не два. Сначала атаковали именно автомобиль с сотрудниками, а потом намеренно не подпускали скорую помощь, — отметила Яшина.

Она также проинформировала, что МАГАТЭ уведомили о ранении сотрудников Запорожской АЭС. По ее словам, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также сотрудник администрации города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара пострадал при ударе FPV-дрона по территории у здания мэрии. Мужчине была оказана помощь.

Ранее украинская армия ударила беспилотниками по двум автозаправочным станциям в городе, на местах загорелись колонка и автомобиль. Движение транспорта в обе стороны через КПП на выезде из города было заблокировано. ВСУ также пытались нарушить систему топливоснабжения в городе.