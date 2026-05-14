14 мая 2026 в 17:50

Сотрудник мэрии Энергодара попал под удар БПЛА

Сотрудник мэрии получил ранение при ударе ВСУ по Энергодару

Сотрудник администрации города — спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара пострадал при ударе FPV-дрона по территории у здания мэрии, у него легкое ранение, сообщил в мессенджере МАКС глава города Максим Пухов. По его словам, мужчине была оказана помощь.

Сегодня днем в результате одного из ударов FPV-дрона по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации Энергодара, пострадал наш сотрудник. Ранение легкой степени тяжести. Своевременно доставлен в МСЧ-145 ФМБА РФ, где ему была оказана вся необходимая помощь, — написал Пухов.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Визит состоялся после атаки дронов ВСУ на Энергодар.

До этого сообщалось, что не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. Уточнялось, что большую часть БПЛА сбили, пострадавших нет.

Позже Вооруженные силы Украины вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку. Как уточнила представитель ЗАЭС Евгения Яшина, это случилось уже после начала перемирия, объявленного президентом страны Владимиром Зеленским.

