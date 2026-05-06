ВСУ обвинили в нарушении приказа Зеленского

Здание администрации города Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ в 2022 году

Вооруженные силы Украины вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку, заявила представитель ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, это случилось уже после начала объявленного президентом страны Владимиром Зеленским перемирия.

Атаки по городу продолжаются. Снова были удары по администрации и по жилой застройке. По станции атак не было. Контролируем ситуацию, — отметила она.

Ранее украинский президент в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов украинскими дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины начиная с полуночи 6 мая. Так Украина зеркально отреагировала на перемирие, объявленное Россией на 8–9 мая.

Утром 6 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.