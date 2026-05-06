День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:13

ВСУ обвинили в нарушении приказа Зеленского

ВСУ атаковали здание администрации Энергодара после перемирия Зеленского

Здание администрации города Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ в 2022 году Здание администрации города Энергодара, поврежденное в результате обстрела ВСУ в 2022 году Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку, заявила представитель ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, это случилось уже после начала объявленного президентом страны Владимиром Зеленским перемирия.

Атаки по городу продолжаются. Снова были удары по администрации и по жилой застройке. По станции атак не было. Контролируем ситуацию, — отметила она.

Ранее украинский президент в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов украинскими дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины начиная с полуночи 6 мая. Так Украина зеркально отреагировала на перемирие, объявленное Россией на 8–9 мая.

Утром 6 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Регионы
Энергодар
Владимир Зеленский
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.