День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 07:27

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 53 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 53 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 5 мая т. г. до 07:00 мск 6 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Накануне глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.

Перед этим посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

Власть
Минобороны РФ
атаки ВСУ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.