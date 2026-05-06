ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 53 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 5 мая т. г. до 07:00 мск 6 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Накануне глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.

Перед этим посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.