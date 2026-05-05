Мирошник раскрыл, сколько мирных россиян погибло от рук ВСУ за неделю

05 мая 2026 в 07:37

Мирошник: 34 мирных жителя России погибли при атаках ВСУ за неделю

Более 30 россиян погибло за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, в их числе двое детей.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 200 мирных жителей: ранены 166 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 34 человека, в том числе двое несовершеннолетних, — сказано в еженедельном докладе.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА на Чебоксары. Как передает пресс-служба Минздрава Чувашии, один из пострадавших госпитализирован.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.

