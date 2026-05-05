Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары резко возросло Три человека пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары

Три человека получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА на Чебоксары, передает пресс-служба Минздрава Чувашии. По данным ведомства, один из пострадавших госпитализирован.

По оперативной информации, в результате атаки БПЛА в г. Чебоксары 05.05.2026 пострадали три человека. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека в настоящее время ничего не угрожает.

До этого стало известно о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. Он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль