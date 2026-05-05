Стало известно о пострадавших при ударе дронов по Чебоксарам

Мирный житель пострадал при ударе украинских беспилотников по Чебоксарам, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Чувашской Республики Олег Николаев. По его информации, жизни человека ничего не угрожает.

Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал политик.

Как уточнил Николаев, ситуация в городе контролируется профильными ведомствами. Оперслужбы на месте происшествия принимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары был поврежден торговый центр на юге города. По информации канала, обломки разбили фасад и выбили стекла.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. В местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.