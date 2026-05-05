SHOT сообщил о первых последствиях атаки ВСУ на Чебоксары SHOT: торговый центр получил повреждения в результате атаки ВСУ на Чебоксары

Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары был поврежден торговый центр на юге города. По информации канала, обломки разбили фасад и выбили стекла. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Местные жители сообщили об этом SHOT, уточнив, что информации о пострадавших пока нет. Последствия удара продолжают уточнять, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

До этого SHOT сообщал о нескольких взрывах в Чебоксарах и над Казанью, а также о введении режима ракетной опасности на всей территории Приволжского федерального округа. Канал добавлял, что перед взрывами в городе звучали сирены ракетной опасности. Далее, уточнялось в сообщении, местные жители услышали гул и заметили вспышку в небе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, могут ли Вооруженные силы Украины планировать провокации и диверсии против России в День Победы. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский способен на подлые шаги с одобрения европейских партнеров.