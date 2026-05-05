SHOT проинформировал о взрывах в Чебоксарах SHOT: несколько мощных взрывов прогремело на территории Чебоксар

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Чебоксарах прогремело несколько взрывов. По информации канала, в одном из районов виден дым. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT добавляет, что перед взрывами в городе звучали сирены ракетной опасности. Как передает канал, местные жители услышали гул и заметили вспышку в небе.

По версии SHOT, взрывы были слышны в нескольких районах города. Канал отметил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило на территории региона режим «Ракетная опасность». Ведомство призвало жителей к немедленному соблюдению мер безопасности, соответствующее сообщение появилось в его социальных сетях.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. По его словам, в местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.