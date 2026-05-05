Дрон ВСУ ранил передвигавшегося на велосипеде жителя Белгородщины

В городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. По его словам, в местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.

Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода, — уточнил губернатор.

В данный момент жителю Белгородской области ничего не угрожает. Пострадавший получит специализированную медицинскую помощь в областном центре.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили массированные атаки по территории пяти муниципалитетов Белгородской области. Гладков информировал, что в результате обстрелов и ударов беспилотных летательных аппаратов были ранены два мирных жителя, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и социальной сферы.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что налет затронул 12 регионов страны.