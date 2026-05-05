Ракетная опасность начала действовать в одном из регионов России МЧС РФ по Татарстану объявило ракетную опасность на территории региона

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило на территории региона режим «Ракетная опасность». Ведомство призвало жителей к немедленному соблюдению мер безопасности, соответствующее сообщение появилось в его социальных сетях.

Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности, — говорится в сообщении.

В регионе введен режим повышенной готовности. Детали угрозы и дальнейшие рекомендации представители ведомства пока не раскрывают.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. По его словам, в местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.

До этого Вооруженные силы Украины использовали БПЛА типа «Лютый» для ударов по Москве. По информации Telegram-канала SHOT, несколько украинских беспилотников были уничтожены на границе, еще ряд — на подлете к столице, при этом один врезался в многоэтажный дом, расположенный на Мосфильмовской улице. Уточняется, что расстояние по прямой от Киева до Москвы по воздуху — около 755 км.