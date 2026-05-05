Ракетная опасность начала действовать в одном из регионов России

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило на территории региона режим «Ракетная опасность». Ведомство призвало жителей к немедленному соблюдению мер безопасности, соответствующее сообщение появилось в его социальных сетях.
В регионе введен режим повышенной готовности. Детали угрозы и дальнейшие рекомендации представители ведомства пока не раскрывают.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в городе Грайворон Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. По его словам, в местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.
До этого Вооруженные силы Украины использовали БПЛА типа «Лютый» для ударов по Москве. По информации Telegram-канала SHOT, несколько украинских беспилотников были уничтожены на границе, еще ряд — на подлете к столице, при этом один врезался в многоэтажный дом, расположенный на Мосфильмовской улице. Уточняется, что расстояние по прямой от Киева до Москвы по воздуху — около 755 км.