Стало известно, какие дроны ВСУ использовали для ударов по Москве

Вооруженные силы Украины использовали БПЛА типа «Лютый» для ударов по Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дроны по столице впервые запустили из Киева. Всего на Москву летело восемь беспилотников. В российском Минобороны данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что несколько украинских беспилотников были уничтожены на границе, еще два — на подлете к столице, при этом один врезался в многоэтажный дом, расположенный на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. Расстояние по прямой от Киева до Москвы по воздуху — около 755 км.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.