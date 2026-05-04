С мешком на голове: в Подмосковье в заброшенном санатории нашли труп

В подмосковном Клину нашли труп мужчины. Тело со следами насильственной смерти лежало на территории бывшего санатория. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Тело в простынях и полотенце

Как передает Telegram-канал «112», труп мужчины найден на территории бывшего санатория. Его нашли случайные прохожие.

Тело убитого находилось в пакете и было обмотано простынями и полотенцем. Голова при этом была замотана в мешок. Руки мужчины были замотаны электрическим кабелем. Таз был обмотан полиэтиленовой пленкой.

«Мужчина был замотан в разноцветные простыни и полотенце, его таз обтянули полиэтиленом, а голову завернули в мешок», — уточнил собеседник «Известий».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Убийца задержан?

Погибшим оказался 46-летний Руслан З. Он работал в организации, которая выдает микрозаймы. Сестра погибшего утверждает, что накануне ее брат с кем-то распивал алкоголь.

О смерти мужчины журналистам рассказала родственница, родная сестра. По ее словам, подозреваемый предварительно задержан.

Заброшенный санаторий

Вероятно, труп был найден на территории заброшенного санатория «Клинволокно», который находится на территории городского округа, в поселке ПМК-8. Издание «Подмосковье сегодня» пишет, что в 2020 году территория была выставлена на продажу. На тот момент в помещениях дома отдыха проживали только безнадзорные собаки.

Автор дзен-блога «Васильки и дальняя дорога...» утверждает, что часть построек на территории санатория «Клинволокно» превратилась в обычные жилые дома.

