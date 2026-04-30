Слезы, смешанные с кровью: мать спасает дочь от агрессивных школьниц

В начале года, 15 января, 14-летняя школьница Алина (имя изменено) стала жертвой толпы агрессивных подростков в Майкопе. Две девочки избивали сверстницу, а мальчики-подростки снимали происходящее на видео. Мать пострадавшей, не получившая ответа от местных правоохранителей, позднее добилась того, чтобы было возбуждено уголовное дело.

Тихая девочка и кровавые побои

В интервью журналистке Веронике Косаткиной мать пострадавшей девочки Юлия рассказала, что ее дочь всегда была скромной и ни с кем не конфликтовала среди сверстников. В ее классе же царила дружелюбная атмосфера.

Ее обидчики — подростки из другой школы. Алина состояла с некоторыми из них в общем чате, где и завязался конфликт: две девочки, которые позже избили сверстницу, начали засорять беседу видеокружками, а Алина попросила их не спамить, за что школьницы начали оскорблять ее.

Обе недоброжелательницы Алины занимаются профессиональным спортом. Одна ходит на занятия по тхэквондо, а другая — на ММА.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Еле отбила от толпы подростков»

Вечером 15 января матери Юлии позвонила незнакомая женщина и попросила срочно спуститься к подъезду.

«Я привела, спуститесь, пожалуйста, заберите свою дочку. Мы около подъезда. Я ее и сейчас еле отбила от толпы подростков, ее там просто избивали», — сказала женщина.

Выбежав в домашней одежде, Юлия застала дочь в крови: растрепанную, со слезами, смешанными с кровью из носа и растертыми по лицу.

Врачи скорой помощи зафиксировали множественные травмы, а последующая госпитализация в нефрологическое отделение выявила ушиб почки. Полиция приняла заявление, но в течение четырех дней не допросила ни учителей, ни родителей, не изъяла для экспертизы окровавленную куртку.

«Ну он же не бил ее»

Мать Алины взяла расследование в свои руки. Она обратилась к охраннику школы, записала на телефон архив с камер наблюдения, обошла соседние многоэтажки и нашла запись с уличных камер.

Параллельно она столкнулась с полным безразличием со стороны семей нападавших. Никто из родителей не вышел на контакт с извинениями, а мать одной из зачинщиц, связавшаяся лишь после звонка тренеру, свела жестокое нападение к рядовой детской драке. Еще больше Юлию удивил отец одного из мальчиков, который снимал избиение на камеру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Один из мальчиков, который стоял и снимал все на видео, я разговаривала с его отцом. Он мне сказал: „Ну он же не бил ее, он же просто стоял и снимал. Что вы от него хотите?“ Я тогда поняла, что тут разговоры вообще бессмысленны», — заключает Юлия.

Еще одна жертва?

Не получив оперативной поддержки от органов и столкнувшись с хамством родителей обидчиков, Юлия решила предать ситуацию огласке. История получила широкий резонанс, но вместе с поддержкой пришел и организованный отпор. Местная журналистка, которая, по словам Юлии, имеет личные связи с семьей одной из нападавших, опубликовала материал с обвинениями в фабрикации истории ради сбора денег.

Мать Алины категорически отвергла эти претензии, подчеркнув, что единственным запросом была публичность и защита ребенка, никаких денег она не собирала. Ответом стало прямое обращение к председателю Следственного комитета России. Тогда в Майкоп пришел запрос из центрального аппарата СКР.

Телефоны участников отправили на экспертизу в Москву, где специалисты восстановили удаленные видеофайлы. Судебно-медицинская экспертиза официально подтвердила причинение вреда здоровью. Местному инциденту дали уже федеральный ход.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Когда начались следственные действия, стало ясно, что агрессоры не собираются нести ответственность. На очных ставках девочки ухмылялись и заученно повторяли оправдания, подсказанные родителями: сводили удары к легким толчкам и подножкам, полностью отрицая групповой характер нападения.

Никаких извинений от семей не последовало. Для Алины же встреча с обидчицами обернулась тяжелейшим психологическим ударом: она до сих пор страдает от головокружений, бессонницы и ночных кошмаров, отказывается посещать школу и занимается с психологом.

Тем временем, по данным Вероники Косаткиной, часть фигурантов дела снова была замечена в противоправных действиях. В Майкопе избили еще одну девочку.

