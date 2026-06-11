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11 июня 2026 в 13:53

В США раскрыли, как Трамп сам поймал себя в иранскую ловушку

CNN: Трамп попал в ловушку из-за собственных решений по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа об ударах по Ирану показывают, что он находится в ловушке, созданной его собственными решениями, написал аналитик Стивен Коллинсон в статье для CNN. Для изменения стратегического положения президенту, возможно, потребуются более интенсивные и продолжительные военные действия.

Это почти наверняка спровоцирует ответ Ирана, который втянет союзников США в Персидском заливе в конфликт и усугубит глобальный энергетический кризис, отметил Коллинсон. По его словам, когда Трамп решает применить больше силы, он увеличивает риск выхода конфликта из-под контроля.

Автор также подчеркнул, что Тегеран не согласился с условиями США, так как уверен: все козыри у него в руках. Если Трамп не изменит восприятие Ираном мощи США, Вашингтону, возможно, не удастся заставить Тегеран согласиться на сделку, заключил обозреватель.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache.

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