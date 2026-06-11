Песков озвучил сигнал России для США и Ирана

Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва обеспокоена сложившейся ситуацией.
Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности, — отметил он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке в политико-дипломатическое русло. По ее словам, Россия призывает противоборствующие стороны к сдержанности и немедленному прекращению военных действий.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена принципу свободы судоходства в Ближневосточном регионе и во всем мире. Так глава МИД начал переговоры с коллегой из Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.