Песков озвучил сигнал России для США и Ирана Песков: Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам

Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва обеспокоена сложившейся ситуацией.

Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке в политико-дипломатическое русло. По ее словам, Россия призывает противоборствующие стороны к сдержанности и немедленному прекращению военных действий.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена принципу свободы судоходства в Ближневосточном регионе и во всем мире. Так глава МИД начал переговоры с коллегой из Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.